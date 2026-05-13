16:13 13.05.2026
Бывший вице-премьер Сербии Вулин примет участие в ПМЭФ

Александр Вулин - 13.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
  • Вулин является председателем наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и основателем партии "Движение социалистов".
БЕЛГРАД, 13 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика.
"Глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", основатель партии "Движение социалистов" господин Александр Вулин примет участие в ПМЭФ в этом году", - заявили в пресс-службе политика.
Вулин, который также является председателем представительства Российского исторического общества в Сербии, по приглашению администрации президента РФ присутствовал на Параде Победы 9 мая в Москве по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
