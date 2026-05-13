Министр равенства Испании обвинила президента "Реала" в сексизме
20:18 13.05.2026
Министр равенства Испании обвинила президента "Реала" в сексизме

Министр равенства Испании Редондо обвинила президента "Реала" Переса в сексизме

  • Министр по вопросам равенства Испании Ана Редондо обвинила президента футбольного клуба «Реал» Флорентино Переса в сексизме.
  • На пресс-конференции Перес обвинил газету ABC во лжи и отметил, что статью написала женщина, которая, скорее всего, не разбирается в футболе.
  • Ана Редондо назвала высказывания Переса проявлением сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых представителей старшего поколения.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представительница Испанской социалистической рабочей партии Ана Редондо, занимающая пост министра по вопросам равенства, раскритиковала заявления президента мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса на пресс-конференции, заявив, что его высказывания являются "примером сексизма, укоренившегося в культуре жизни пожилых людей".
Во вторник Перес провел пресс-конференцию, на которой объявил о проведении досрочных выборов на должность президента клуба. По ходу конференции функционер обвинил газету ABC во лжи и отметил, что статью "написала женщина, которая, скорее всего, не разбирается в футболе".
"В Испании подобные комментарии выглядят устаревшими и выдают возраст. Я надеюсь, что молодое поколение также поднимет голос против этого устаревшего и несколько пошлого сексизма. Его поведение на пресс-конференции является очередным проявлением того самого сексизма, который укоренился в жизни некоторых представителей старшего поколения", - приводит слова Редондо Cadena SER.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.
