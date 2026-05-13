Министр равенства Испании обвинила президента "Реала" в сексизме

Во вторник Перес провел пресс-конференцию, на которой объявил о проведении досрочных выборов на должность президента клуба. По ходу конференции функционер обвинил газету ABC во лжи и отметил, что статью "написала женщина, которая, скорее всего, не разбирается в футболе".

"В Испании подобные комментарии выглядят устаревшими и выдают возраст. Я надеюсь, что молодое поколение также поднимет голос против этого устаревшего и несколько пошлого сексизма. Его поведение на пресс-конференции является очередным проявлением того самого сексизма, который укоренился в жизни некоторых представителей старшего поколения", - приводит слова Редондо Cadena SER.

Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.