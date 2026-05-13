"Баффало" сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли с "Монреалем"
07:44 13.05.2026 (обновлено: 07:59 13.05.2026)
"Баффало" сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли с "Монреалем"

"Баффало" обыграл "Монреаль" и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
  «Баффало Сейбрз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
  Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2:2.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" обыграл "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Маттиас Самуэльссон (7-я минута), Тейдж Томпсон (27) и Зак Бенсон (45). У "Канадиенс" отличились Алекс Ньюхук (11) и Коул Кофилд (20).
Монреаль
2 : 3
Баффало
10:08 • Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Иван Демидов)
19:47 • Коул Кофилд
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
06:32 • Матиас Самуэльссон
(Джош Норрис, Джошуа Доан)
27:00 • Тейдж Томпсон
(Расмус Дэлин)
44:41 • Закари Бенсон
(Джошуа Доан, Тейдж Томпсон)
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей на Ньюхука.
Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2:2. Следующий матч пройдет в Баффало в пятницу.
