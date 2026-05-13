Пасечник поблагодарил врио губернатора Брянской области за работу в ЛНР

Егор Ковальчук возглавлял правительство ЛНР в 2024 году и способствовал интеграции региона в состав России.

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил назначенного на должность врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука за работу в республике и сказал, что считает его грамотным управленцем.

"Егор Ковальчук завершает работу в должности председателя правительства Луганской Народной Республики. Решением нашего президента он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Это вполне оправдано, ведь Егор Викторович - грамотный управленец, способный эффективно работать в кризисных ситуациях", - говорится в сообщении Пасечника на платформе " Макс ".

Глава ЛНР уточнил, что Ковальчук возглавил правительство ЛНР в 2024 году, в период становления и интеграции региона в состав РФ. По словам Пасечника, опыт Ковальчука "стал бесценной основой для решения задач, стоящих перед Луганщиной".

"Под его руководством правительство республики проделало большую работу по эффективному включению нашего региона в федеральные программы и национальные проекты. Благодаря этому в сжатые сроки мы смогли обеспечить улучшение качества жизни наших граждан, восстановить ключевые объекты социальной инфраструктуры и придать мощный импульс экономическому росту Луганщины", - пояснил глава региона.

Пасечник поблагодарил Ковальчука за эффективную работу и пожелал успехов на новом посту.

"Уверен, его энергия и преданность делу будут верно служить на благо жителей Брянщины и всей России", - выразил уверенность глава ЛНР.

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске . Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области , а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".