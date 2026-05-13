22:18 13.05.2026 (обновлено: 22:45 13.05.2026)
Пасечник поблагодарил врио губернатора Брянской области за работу в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Егора Ковальчука за работу в республике и назвал его грамотным управленцем.
  • Егор Ковальчук возглавлял правительство ЛНР в 2024 году и способствовал интеграции региона в состав России.
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил назначенного на должность врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука за работу в республике и сказал, что считает его грамотным управленцем.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
"Егор Ковальчук завершает работу в должности председателя правительства Луганской Народной Республики. Решением нашего президента он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Это вполне оправдано, ведь Егор Викторович - грамотный управленец, способный эффективно работать в кризисных ситуациях", - говорится в сообщении Пасечника на платформе "Макс".
Глава ЛНР уточнил, что Ковальчук возглавил правительство ЛНР в 2024 году, в период становления и интеграции региона в состав РФ. По словам Пасечника, опыт Ковальчука "стал бесценной основой для решения задач, стоящих перед Луганщиной".
"Под его руководством правительство республики проделало большую работу по эффективному включению нашего региона в федеральные программы и национальные проекты. Благодаря этому в сжатые сроки мы смогли обеспечить улучшение качества жизни наших граждан, восстановить ключевые объекты социальной инфраструктуры и придать мощный импульс экономическому росту Луганщины", - пояснил глава региона.
Пасечник поблагодарил Ковальчука за эффективную работу и пожелал успехов на новом посту.
"Уверен, его энергия и преданность делу будут верно служить на благо жителей Брянщины и всей России", - выразил уверенность глава ЛНР.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
