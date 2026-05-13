В Минпросвещения рассказали о подготовке рекомендаций по оценке поведения

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рекомендации по оценке поведения в школах разрабатываются с учетом предложений и замечаний регионов, а также четырех профильных учреждений, рассказали в Минпросвещения РФ.

"В настоящее время продолжается работа по внедрение оценки поведения во всех школах страны. В 2026-2027 учебном году апробация оценки поведения будет масштабирована и реализована во всех регионах Российской Федерации. В рамках подготовки к апробации организована работа по подготовке методических рекомендаций", - сообщили "Газете.Ru" в министерстве.

Как отметили в Минпросвещения, методические рекомендации по оценке поведения в школах формируются с учетом предложений и замечаний регионов, а также "Института содержания и методов обучения имени Леднева", который входит в состав Российской академии образования и занимается исследованиями в педагогике, "Российского детско-юношеского центра", направленного на развитие детей и молодежи, "Института изучения детства, семьи и воспитания" и "Движения первых".

В министерстве добавили, что в обновленных методических рекомендациях будет в том число раскрыто содержание раздела о системе оценивания поведения.