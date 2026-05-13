В Минпросвещения рассказали о подготовке рекомендаций по оценке поведения - РИА Новости, 13.05.2026
16:24 13.05.2026 (обновлено: 17:03 13.05.2026)
В Минпросвещения рассказали о подготовке рекомендаций по оценке поведения

© РИА Новости / Артем Житенев
Ученики во время занятия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минпросвещения разрабатываются рекомендации по оценке поведения в школах с учетом предложений и замечаний регионов, в которых проходила пилотная апробация системы оценивания поведения обучающихся 1-8 классов.
  • Также в подготовке рекомендаций участвуют "Институт содержания и методов обучения имени Леднева", который занимается исследованиями в педагогике, "Российский детско-юношеский центр", направленный на развитие детей и молодежи, "Институт изучения детства, семьи и воспитания" и "Движение первых".
  • Апробация оценки поведения будет масштабирована и реализована во всех регионах РФ в 2026–2027 учебном году.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рекомендации по оценке поведения в школах разрабатываются с учетом предложений и замечаний регионов, а также четырех профильных учреждений, рассказали в Минпросвещения РФ.
"В настоящее время продолжается работа по внедрение оценки поведения во всех школах страны. В 2026-2027 учебном году апробация оценки поведения будет масштабирована и реализована во всех регионах Российской Федерации. В рамках подготовки к апробации организована работа по подготовке методических рекомендаций", - сообщили "Газете.Ru" в министерстве.
Как отметили в Минпросвещения, методические рекомендации по оценке поведения в школах формируются с учетом предложений и замечаний регионов, а также "Института содержания и методов обучения имени Леднева", который входит в состав Российской академии образования и занимается исследованиями в педагогике, "Российского детско-юношеского центра", направленного на развитие детей и молодежи, "Института изучения детства, семьи и воспитания" и "Движения первых".
В министерстве добавили, что в обновленных методических рекомендациях будет в том число раскрыто содержание раздела о системе оценивания поведения.
Также сообщается, что апробация системы оценивания поведения обучающихся 1-8 классов проходила в пилотных регионах в 2025-2026 учебном году. И по ее итогам предполагалось определить наиболее оптимальную и объективную модель оценки.
