Найдено соединение, подавляющее опухоли

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Российские и вьетнамские ученые обнаружили в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое может подавлять рост опухолевых клеток, сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН.
Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора. Одно из них, пеникацид K, получили из природного источника впервые: раньше его описывали только как промежуточный продукт синтеза.
Другое соединение — пеникацид G — в экспериментах со здоровыми клетками кожи подавляло их деление и снижало жизнеспособность, но довольно умеренно. Но в более ранних экспериментах других исследователей пеникацид G был в десятки раз более токсичен для опухолевых клеток.
"По-видимому, небольшие отличия в структуре делают пеникацид G гораздо более эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными. Исследователи отмечают, что пеникацид G обладает хорошей "лекарственноподобностью". <…> Это делает его перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента", — отметили в институте.
Исследование также подтвердило, что в экстракте гриба содержится целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотикоподобные вещества.
