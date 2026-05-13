Найдено соединение, подавляющее опухоли

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Российские и вьетнамские ученые обнаружили в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое может подавлять рост опухолевых клеток, сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН.

« "Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток", — говорится в релизе.

Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора. Одно из них, пеникацид K, получили из природного источника впервые: раньше его описывали только как промежуточный продукт синтеза.

Другое соединение — пеникацид G — в экспериментах со здоровыми клетками кожи подавляло их деление и снижало жизнеспособность, но довольно умеренно. Но в более ранних экспериментах других исследователей пеникацид G был в десятки раз более токсичен для опухолевых клеток.

"По-видимому, небольшие отличия в структуре делают пеникацид G гораздо более эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными. Исследователи отмечают, что пеникацид G обладает хорошей "лекарственноподобностью". <…> Это делает его перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента", — отметили в институте.