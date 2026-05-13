Найдено соединение, подавляющее опухоли - РИА Новости, 13.05.2026
07:01 13.05.2026 (обновлено: 11:16 13.05.2026)
Найдено соединение, подавляющее опухоли

В морском грибе из Вьетнама нашли соединение, подавляющее опухоли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа ученых из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе из залива Нячанг вещество, способное подавлять рост опухолевых клеток.
  • Из экстракта гриба выделены три производных микофеноловой кислоты, включая пеникацид K, который впервые получили из природного источника.
  • Пеникацид G может стать потенциальным противоопухолевым агентом, так как в экспериментах его токсичность для опухолевых клеток оказалась в десятки раз сильнее, чем для здоровых клеток кожи человека.
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Российские и вьетнамские ученые обнаружили в морском грибе из залива Нячанг вещество, которое может подавлять рост опухолевых клеток, сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН.
"Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток", — говорится в релизе.

Из экстракта гриба исследователи выделили три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора. Одно из них, пеникацид K, получили из природного источника впервые: раньше его описывали только как промежуточный продукт синтеза.
Другое соединение — пеникацид G — в экспериментах со здоровыми клетками кожи подавляло их деление и снижало жизнеспособность, но довольно умеренно. Но в более ранних экспериментах других исследователей пеникацид G был в десятки раз более токсичен для опухолевых клеток.
"По-видимому, небольшие отличия в структуре делают пеникацид G гораздо более эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными. Исследователи отмечают, что пеникацид G обладает хорошей "лекарственноподобностью". <…> Это делает его перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента", — отметили в институте.
Исследование также подтвердило, что в экстракте гриба содержится целый ряд биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и антибиотикоподобные вещества.
РоссияВьетнамНячангРоссийская академия наук
 
 
