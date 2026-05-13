Российский ОПК должен идти вперед, несмотря на трудности, заявил Путин

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, добиваться нужных России результатов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Московский институт теплотехники. Президент наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".
"Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России", - сказал Путин на церемонии.
Глава государства, поздравляя коллектив предприятия, использовал, в том числе обращение "товарищ".
"Обращаюсь к вам так, потому что в армии мы сохранили обращение "товарищ" и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются тех людей, которые погонах служат родине", - уточнил президент.
Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора.
Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".