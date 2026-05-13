Рейтинг@Mail.ru
Российский ОПК должен идти вперед, несмотря на трудности, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 13.05.2026
Российский ОПК должен идти вперед, несмотря на трудности, заявил Путин

Путин: российский ОПК должен идти вперед, несмотря на трудности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что российский ОПК должен преодолевать трудности и добиваться нужных стране результатов.
  • Ранее президент наградил коллектив Московского института теплотехники, в котором создали ракету Р-30 "Булава" и межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, добиваться нужных России результатов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Московский институт теплотехники. Президент наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путин рассказал о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО
Вчера, 16:36
"Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России", - сказал Путин на церемонии.
Глава государства, поздравляя коллектив предприятия, использовал, в том числе обращение "товарищ".
«
"Обращаюсь к вам так, потому что в армии мы сохранили обращение "товарищ" и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются тех людей, которые погонах служат родине", - уточнил президент.
Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора.
Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, заявил Путин
Вчера, 16:30
 
РоссияВладимир ПутинМосковский институт теплотехникиРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала