МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты опровергают информацию о тайном визите в Эмираты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разгар войны с Ираном.

Биньямина Нетаньяху в "Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране", - говорится в сообщении эмиратского МИД в социальной сети Х

Ведомство отметило, что отношения ОАЭ с Израилем являются публичными и осуществляются в рамках известных и официально провозглашенных Авраамских соглашений, а не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях.

"Любые заявления о визитах или нераскрытых договоренностях являются совершенно необоснованными, если они не были официально объявлены соответствующими властями ОАЭ", - указали в МИД.