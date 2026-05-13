23:43 13.05.2026 (обновлено: 23:52 13.05.2026)
МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху в эмираты

Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Эмираты.
  • В МИД ОАЭ подчеркнули, что отношения с Израилем осуществляются в рамках официальных Авраамских соглашений.
ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты опровергают информацию о тайном визите в Эмираты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разгар войны с Ираном.
"Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране", - говорится в сообщении эмиратского МИД в социальной сети Х.
Ведомство отметило, что отношения ОАЭ с Израилем являются публичными и осуществляются в рамках известных и официально провозглашенных Авраамских соглашений, а не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях.
"Любые заявления о визитах или нераскрытых договоренностях являются совершенно необоснованными, если они не были официально объявлены соответствующими властями ОАЭ", - указали в МИД.
Канцелярия премьера Израиля сообщила в среду, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар военной операции против Ирана и встретился с президентом этой страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
