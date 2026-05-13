Минспорт не будет навязывать свои кандидатуры в регионах, заявил Никитин - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
15:12 13.05.2026
Минспорт не будет навязывать свои кандидатуры в регионах, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство спорта России не будет навязывать свои кандидатуры на должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта, заявил заместитель министра спорта России Александр Никитин.
  • Кандидатуры будут предлагать регионы, а федеральное министерство будет давать свое одобрение.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министерство спорта России не будет навязывать свои кандидатуры на должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта после принятия соответствующего закона, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра спорта России Александр Никитин.
Госдума на пленарном заседании 13 мая приняла в третьем чтении правительственный законопроект о согласовании с министерством спорта России назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
"Мы не навязываем региональных министров "сверху". Кандидатуры предлагают сами регионы, а федеральное министерство дает свое одобрение. Законопроект обеспечит единый подход к управлению кадрами, принятию решений и реализации госпрограмм и проектов в спортивной отрасли", - сказал Никитин.
