Минспорт не будет навязывать свои кандидатуры в регионах, заявил Никитин

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министерство спорта России не будет навязывать свои кандидатуры на должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта после принятия соответствующего закона, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра спорта России Александр Никитин.
"Мы не навязываем региональных министров "сверху". Кандидатуры предлагают сами регионы, а федеральное министерство дает свое одобрение. Законопроект обеспечит единый подход к управлению кадрами, принятию решений и реализации госпрограмм и проектов в спортивной отрасли", - сказал Никитин.