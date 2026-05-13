18:14 13.05.2026 (обновлено: 18:21 13.05.2026)
Надаль ответил на слухи о том, что он повлияет на выборы президента "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Надаль опроверг сообщения о том, что он собирается повлиять на выборы нового президента мадридского футбольного клуба "Реал".
  • Испанские СМИ отмечают партнерские отношения предпринимателя Энрике Рикельме с Надалем и предполагают, что Рикельме может заручиться поддержкой теннисиста.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль у себя в соцсети X опроверг сообщения о том, что он собирается повлиять на выборы нового президента мадридского футбольного клуба "Реал".
Во вторник действующий глава "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую им должность. Сам он также будет баллотироваться. Потенциальным конкурентом Переса считается бизнесмен Энрике Рикельме. Испанские СМИ отмечают партнерские отношения предпринимателя с Надалем, а sport.es считает, что Рикельме постарается заручиться поддержкой 22-кратного победителя турниров Большого шлема, являющегося болельщиком "Реала".
"Я читал сообщения, связывающие меня с возможными кандидатурами на пост президента "Реала". Хочу уточнить, что эти сообщения не соответствуют действительности", - написал Надаль.
