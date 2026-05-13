Музетти снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Десятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти снялся с открытого чемпионата Франции по теннису.
Во вторник Музетти уступил 25-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счетом 3:6, 1:6 в 1/8 финала "Мастерса" в Риме. Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 7 июня в Париже. Итальянец также не сыграет на турнире категории ATP 500 в немецком Гамбурге.
"После вчерашнего матча я прошел медицинские тесты, которые показали травму прямой мышцы бедра, которая потребует от меня несколько недель перерыва и восстановления. К сожалению, это означает, что я не смогу принять участие в турнире в Гамбурге и "Ролан Гаррос", что является большим ударом для меня", - написал Музетти в Instagram*.
"Спасибо от всего сердца публике в Риме за их необыкновенную поддержку: это было причиной, по которой, даже чувствуя себя не на 100%, я хотел выйти на корт и отдать все, что у меня есть, на домашнем турнире", - добавил спортсмен.
Музетти 24 года, он дважды становился победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Спортсмен является бронзовым призером Олимпиады в Париже.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.