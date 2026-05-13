МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с историей Московского института теплотехники (МИТ) в ходе посещения предприятия.
"Юрий Семенович, сейчас подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался", - сообщил Путин во время церемонии награждения, приуроченной к 80-летию предприятия.
Как отметил президент, экспозиция рассказывает об основных этапах создания уникальных образцов оружия и наглядно показывает, насколько сложными были первые шаги становления отрасли. Путин указал на то, что в сжатые сроки и в условиях напряженного геополитического противостояния и технологической гонки инженерам и конструкторам приходилось решать много нестандартных задач.
Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Среди главных достижений института - разработка ракетных комплексов для российских стратегических ядерных сил. В кооперации с конструкторскими бюро, НИИ и заводами МИТ обеспечил развитие принципиально нового направления - создание подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами, в том числе "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Булава".