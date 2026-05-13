МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с историей Московского института теплотехники (МИТ) в ходе посещения предприятия.

Путин в среду наградил коллектив института орденом "За доблестный труд". Об истории МИТ главе государства рассказал герой России , академик РАН , генеральный конструктор института Юрий Соломонов.

"Юрий Семенович, сейчас подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался", - сообщил Путин во время церемонии награждения, приуроченной к 80-летию предприятия.

Как отметил президент, экспозиция рассказывает об основных этапах создания уникальных образцов оружия и наглядно показывает, насколько сложными были первые шаги становления отрасли. Путин указал на то, что в сжатые сроки и в условиях напряженного геополитического противостояния и технологической гонки инженерам и конструкторам приходилось решать много нестандартных задач.

Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России.