Путин заявил, что технологии МИТ перевернули историю XX века - РИА Новости, 13.05.2026
17:27 13.05.2026 (обновлено: 17:36 13.05.2026)
Путин заявил, что технологии МИТ перевернули историю XX века

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Московский институт теплотехники (МИТ) одним из символов возрождения СССР после потерь в годы Великой Отечественной войны, отметив, что технологии института перевернули историю ХХ века.
Путин в среду посетил Московский институт теплотехники. Приезд главы государства приурочен к 80-летию предприятия. Президент наградил коллектив института орденом "За доблестный труд". Награду из рук Путина получил Герой России, академик РАН, генеральный конструктор института Юрий Соломонов.
"В мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении научного, индустриального, оборонного потенциала", - отметил Путин на церемонии.
Президент подчеркнул, что на предприятии с момента его открытия велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой "зависело само будущее нашего народа".
"Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие, без всякого преувеличения, всю историю XX века. Ковался надежный ядерный щит Родины совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий", - сказал он.
Глава государства выразил особую благодарность ветеранам предприятия.
"Низкий поклон всем, кто работал в институте в 40-е, 50-е, 60-е и последующие годы. Спасибо большое", - сказал Путин.
