Путин заявил, что технологии МИТ перевернули историю XX века

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Московский институт теплотехники (МИТ) одним из символов возрождения СССР после потерь в годы Великой Отечественной войны, отметив, что технологии института перевернули историю ХХ века.

"В мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении научного, индустриального, оборонного потенциала", - отметил Путин на церемонии.

Президент подчеркнул, что на предприятии с момента его открытия велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой "зависело само будущее нашего народа".

"Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие, без всякого преувеличения, всю историю XX века. Ковался надежный ядерный щит Родины совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий", - сказал он.

Глава государства выразил особую благодарность ветеранам предприятия.