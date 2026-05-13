Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия-1" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив "России-1" с 35-летием.

Он отметил, что за прошедшие годы телеканал вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения.

Использование цифровых технологий помогает "России-1" выпускать интересный и разнообразный контент, добавил глава правительства.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 35-летием коллектив входящего в ВГТРК телеканала "Россия-1" и подчеркнул, что за эти годы он вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения.

Первый выпуск программы "Вести" вышел в эфир 13 мая 1991 года в 17 часов. Ведущей 10-минутной программы стала Светлана Сорокина (в тот день вышло еще два выпуска "Вестей" в 20 и 23 часа, по 15 минут каждый). Этим выпуском программы "Вести" впервые начал свою работу канал РТР (с 2002 года – телеканал "Россия", с января 2010 года – "Россия - 1").

"За 35 лет вы сделали очень многое, но уверен, что лучшие проекты – еще впереди", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства России

"Здесь оригинальные идеи воплощались в масштабные проекты, создавались знаковые передачи", - добавил Мишустин , отметив, что выпуски программы "Вести" на канале отличаются особым стилем подачи информации, точностью и оперативностью, поднимают важные общественные темы.

Глава правительства подчеркнул, что использование цифровых технологий помогает "России-1" выпускать интересный и разнообразный контент, а ее информационное вещание, авторские, аналитические проекты и дискуссионные шоу собирают у экранов многомиллионную аудиторию.