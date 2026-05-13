Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия-1" с юбилеем - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 13.05.2026
Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия-1" с юбилеем

Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия-1" с 35-летием

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВидеотека программы "Вести" в здании ВГТРК
Видеотека программы Вести в здании ВГТРК - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Видеотека программы "Вести" в здании ВГТРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив "России-1" с 35-летием.
  • Он отметил, что за прошедшие годы телеканал вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения.
  • Использование цифровых технологий помогает "России-1" выпускать интересный и разнообразный контент, добавил глава правительства.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 35-летием коллектив входящего в ВГТРК телеканала "Россия-1" и подчеркнул, что за эти годы он вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения.
Первый выпуск программы "Вести" вышел в эфир 13 мая 1991 года в 17 часов. Ведущей 10-минутной программы стала Светлана Сорокина (в тот день вышло еще два выпуска "Вестей" в 20 и 23 часа, по 15 минут каждый). Этим выпуском программы "Вести" впервые начал свою работу канал РТР (с 2002 года – телеканал "Россия", с января 2010 года – "Россия - 1").
Программа Вести в 20.00 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Зритель нам верит": что осталось за кадром программы "Вести"
Вчера, 08:00
"За 35 лет вы сделали очень многое, но уверен, что лучшие проекты – еще впереди", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства России.
Премьер отметил, что за прошедшие годы телеканал "вписал немало ярких страниц в историю отечественного телевидения".
"Здесь оригинальные идеи воплощались в масштабные проекты, создавались знаковые передачи", - добавил Мишустин, отметив, что выпуски программы "Вести" на канале отличаются особым стилем подачи информации, точностью и оперативностью, поднимают важные общественные темы.
Глава правительства подчеркнул, что использование цифровых технологий помогает "России-1" выпускать интересный и разнообразный контент, а ее информационное вещание, авторские, аналитические проекты и дискуссионные шоу собирают у экранов многомиллионную аудиторию.
"Желаю вам новых творческих удач и всего самого доброго", - заключил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путин рассказал, какие темы сегодня находятся в центре внимания ВГТРК
Вчера, 09:19
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВГТРКРТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала