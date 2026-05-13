Вратаря "Нижнего Новгорода" оштрафовали за ругань на болельщиков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев заявил, что голкипер команды Никита Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков и взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
"Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски. Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу. И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже лично поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань", - написал Карасев в Telegram-канале.
Медведев в видеообращении извинился на нецензурные высказывания в адрес болельщиков.
"Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход мыслей, я оставляю при себе. Акцию с плакатом с бывшим тренером я не совсем понял и не сдержал свои эмоции. Хочу всех пригласить на заключительную игру чемпионата, которая важна для вас и для нас, и оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы. Буду рад вас всех видеть", - заявил Медведев на видео, опубликованном в Telegram-канале команды.
Встреча заключительного тура чемпионата России между "Рубином" и "Нижним Новгородом" пройдет 17 мая. Нижегородцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.