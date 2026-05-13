Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Нижнего Новгорода" оштрафовали за ругань на болельщиков - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:57 13.05.2026 (обновлено: 19:04 13.05.2026)
Вратаря "Нижнего Новгорода" оштрафовали за ругань на болельщиков

Вратарь "Нижнего Новгорода" Медведев понес наказание за критику фанатов

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкНикита Медведев
Никита Медведев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Никита Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер футбольного клуба "Нижний Новгород" Никита Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков.
  • Медведев взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев заявил, что голкипер команды Никита Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков и взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
«
"Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски. Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу. И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже лично поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань", - написал Карасев в Telegram-канале.
Игрок ФК Динамо Даниил Лесовой - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о причинах замены Лесового
11 мая, 19:26
Медведев в видеообращении извинился на нецензурные высказывания в адрес болельщиков.
«
"Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход мыслей, я оставляю при себе. Акцию с плакатом с бывшим тренером я не совсем понял и не сдержал свои эмоции. Хочу всех пригласить на заключительную игру чемпионата, которая важна для вас и для нас, и оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы. Буду рад вас всех видеть", - заявил Медведев на видео, опубликованном в Telegram-канале команды.
Встреча заключительного тура чемпионата России между "Рубином" и "Нижним Новгородом" пройдет 17 мая. Нижегородцы идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Жена Сафонова ответила порноактрисе, предложившей "стимул" вратарю
Вчера, 18:54
 
ФутболСпортНикита МедведевНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала