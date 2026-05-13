Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.
- В матче четвертого круга Медведев обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счетом 6:3, 6:2.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Девятая ракетка мира и первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче четвертого круга посеянный под седьмым номером Медведев обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (69-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 22 минуты.
В четвертьфинале соперником Медведева станет испанец Мартин Ландалусе (94).
