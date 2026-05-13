Девочку, которой оторвало палец в детсаду в Махачкале, выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Девочку, которой оторвало палец ноги в детсаду в Махачкале 8 мая, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости врач-ортопед, оперировавший девочку, Ибрагим Евтемиров.
"При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле – вот это запомнилось… Вчера ребенка выписали в удовлетворительном состоянии", – рассказал врач.
В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".