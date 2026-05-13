Девочку, которой оторвало палец в детсаду в Махачкале, выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Девочку, которой оторвало палец ноги в детсаду в Махачкале 8 мая, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости врач-ортопед, оперировавший девочку, Ибрагим Евтемиров.

"При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле – вот это запомнилось… Вчера ребенка выписали в удовлетворительном состоянии", – рассказал врач.