Рейтинг@Mail.ru
Логинова предлагала предоставить данные WADA и МОК, но не получила вызова - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 13.05.2026 (обновлено: 17:02 13.05.2026)
Логинова предлагала предоставить данные WADA и МОК, но не получила вызова

Логинова сама предлагала предоставить данные WADA и МОК, но не получила вызова

© Фото : Пресс-служба РУСАДАВероника Логинова
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Пресс-служба РУСАДА
Вероника Логинова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что обращалась к WADA и МОК с предложением предоставить данные или информацию по поводу расследований, но не получила вызовов на допросы.
  • Логинова уточнила, что не получала официальных обвинений от WADA.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что она сама обратилась ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с вопросом о необходимости предоставить данные или информацию по поводу расследования в отношении себя, но не получила никаких вопросов или вызовов на допросы.
Ранее МОК выразил озабоченность в связи с проверкой WADA в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Сама глава РУСАДА ранее заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила на пресс-конференции в четверг, что МОК будет работать с WADA по вопросу потенциальных допинговых обвинений в адрес России.
«
"Несмотря на неоднократные нападки на меня, в том числе со стороны СМИ-иноагентов, с различными обвинениями и провокациями, никаких официальных обвинений или вопросов со стороны WADA или МОК я не получала. Более того, я инициативно вышла с вопросом, есть ли необходимость предоставить какие-то данные или информацию тем, кто заинтересован в этих так называемых расследованиях. Никаких вопросов или вызовов на допросы я не получала", - сказала Логинова журналистам.
"Я сказала, что готова к сотрудничеству, меня коллеги из WADA знают очень много лет, прекрасно знают, чем я занималась в Сочи. Внимательно изучили мою деятельность в каждый из периодов моей работы в сфере антидопинга, эта информация открыта, я никогда ничего не скрывала. Более того, успела некоторое количество времени поработать уже после того, как сюда приехали международные эксперты WADA. Я максимально открытый к сотрудничеству человек, который сам готов приехать на опросы и допросы в любую страну, ответить на любые вопросы. Однако никаких официальных обвинений я не получала", - подчеркнула глава РУСАДА.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Логинова не получила никаких обвинений от WADA
21 апреля, 11:17
 
СочиВероника Логинова (РУСАДА)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)РУСАДАДопинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала