Логинова предлагала предоставить данные WADA и МОК, но не получила вызова

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что она сама обратилась ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с вопросом о необходимости предоставить данные или информацию по поводу расследования в отношении себя, но не получила никаких вопросов или вызовов на допросы.

"Несмотря на неоднократные нападки на меня, в том числе со стороны СМИ-иноагентов, с различными обвинениями и провокациями, никаких официальных обвинений или вопросов со стороны WADA или МОК я не получала. Более того, я инициативно вышла с вопросом, есть ли необходимость предоставить какие-то данные или информацию тем, кто заинтересован в этих так называемых расследованиях. Никаких вопросов или вызовов на допросы я не получала", - сказала Логинова журналистам.

"Я сказала, что готова к сотрудничеству, меня коллеги из WADA знают очень много лет, прекрасно знают, чем я занималась в Сочи. Внимательно изучили мою деятельность в каждый из периодов моей работы в сфере антидопинга, эта информация открыта, я никогда ничего не скрывала. Более того, успела некоторое количество времени поработать уже после того, как сюда приехали международные эксперты WADA. Я максимально открытый к сотрудничеству человек, который сам готов приехать на опросы и допросы в любую страну, ответить на любые вопросы. Однако никаких официальных обвинений я не получала", - подчеркнула глава РУСАДА.