Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем

БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости. Ливан направил официальную жалобу в ООН против Ирана, обвинив Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики и втягивании страны в разрушительную войну с Израилем, вопреки позиции ливанского государства, сообщает ливанский телеканал Ливан направил официальную жалобу в ООН против Ирана, обвинив Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики и втягивании страны в разрушительную войну с Израилем, вопреки позиции ливанского государства, сообщает ливанский телеканал MTV

"Ливан имеет право требовать привлечения Ирана к международной ответственности за неоднократные нарушения международных обязательств и втягивание Ливана в разрушительные войны, вопреки воле его конституционных институтов", — приводит частично телеканал текст жалобы, направленной постпредом Ливана при ООН Ахмадом Арефой.

По данным MTV, жалоба была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности 21 апреля и позднее зарегистрирована в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН под номером S/2026/343.

Кроме того, в жалобе Ливан обвиняет иранскую дипмиссию в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, Бейрут заявил, что часть погибших при израильском ударе иранцев в Ливане не была официально зарегистрирована в качестве дипломатов, а некоторые иранские СМИ называли их сотрудниками КСИР и публиковали фотографии в военной форме.

По версии ливанской стороны, это нарушает положения Венской конвенции, запрещающие использование дипломатического статуса и помещений посольства в целях, несовместимых с дипломатической деятельностью.

Телеканал отмечает, что Ливан не рассчитывает на принятие Совбезом ООН обязательных решений против Ирана или Израиля из-за возможного применения права вето постоянными членами Совета. Вместе с тем в Бейруте рассчитывают, что подача жалобы позволит официально зафиксировать позицию Ливана на международном уровне и усилить дипломатическое давление по вопросу соблюдения суверенитета страны.