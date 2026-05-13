Рейтинг@Mail.ru
Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 13.05.2026
Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем

MTV: Ливан обвинил Иран во втягивании страны в разрушительную войну с Израилем

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливан направил официальную жалобу в ООН против Ирана, обвинив Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики и втягивании страны в разрушительную войну с Израилем.
БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости. Ливан направил официальную жалобу в ООН против Ирана, обвинив Тегеран во вмешательстве во внутренние дела республики и втягивании страны в разрушительную войну с Израилем, вопреки позиции ливанского государства, сообщает ливанский телеканал MTV.
"Ливан имеет право требовать привлечения Ирана к международной ответственности за неоднократные нарушения международных обязательств и втягивание Ливана в разрушительные войны, вопреки воле его конституционных институтов", — приводит частично телеканал текст жалобы, направленной постпредом Ливана при ООН Ахмадом Арефой.
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Армия Израиля за сутки атаковала более 40 объектов Хезболлы на юге Ливана
Вчера, 11:07
По данным MTV, жалоба была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности 21 апреля и позднее зарегистрирована в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН под номером S/2026/343.
Как сообщает телеканал, Бейрут посчитал вмешательством во внутренние дела страны действия Ирана и Корпуса стражей исламской революции после того, как Тегеран объявил о совместных операциях с "Хезболлах" против Израиля, несмотря на решение ливанского правительства запретить военную деятельность движения.
Кроме того, в жалобе Ливан обвиняет иранскую дипмиссию в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, Бейрут заявил, что часть погибших при израильском ударе иранцев в Ливане не была официально зарегистрирована в качестве дипломатов, а некоторые иранские СМИ называли их сотрудниками КСИР и публиковали фотографии в военной форме.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Хезболла" уничтожила позицию системы ПВО "Железный купол" у границы Ливана
7 мая, 21:04
По версии ливанской стороны, это нарушает положения Венской конвенции, запрещающие использование дипломатического статуса и помещений посольства в целях, несовместимых с дипломатической деятельностью.
Телеканал отмечает, что Ливан не рассчитывает на принятие Совбезом ООН обязательных решений против Ирана или Израиля из-за возможного применения права вето постоянными членами Совета. Вместе с тем в Бейруте рассчитывают, что подача жалобы позволит официально зафиксировать позицию Ливана на международном уровне и усилить дипломатическое давление по вопросу соблюдения суверенитета страны.
Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года основной международный договор, закрепляющий нормы дипломатического права, правила установления отношений и привилегии представительств. Она гарантирует неприкосновенность диппочты и помещений, а также устанавливает иммунитет дипломатов от уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания.
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Президент Ливана осудил гибель спасателей при ударах Израиля
12 мая, 18:59
 
В миреЛиванИранИзраильООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала