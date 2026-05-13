В Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Двадцать человек попали в больницу после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел в поселке Приладожский в Кировском районе.
"По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии", — рассказали в ГУ МВД.
Двенадцать участников драки доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
