В Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике

10:04 13.05.2026 (обновлено: 11:00 13.05.2026)
В Ленинградской области 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Ленинградской области на птицефабрике в поселке Приладожский произошла массовая драка между выходцами из Средней и Южной Азии, в которой участвовали шестьдесят человек.
  • Двадцать человек были госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Двадцать человек попали в больницу после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел в поселке Приладожский в Кировском районе.
"По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии", — рассказали в ГУ МВД.

Двенадцать участников драки доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
