Во Франции утвердили победу "Ле-Мана" над "Бастией" и выход клуба в Лигу 1

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) окончательно утвердила счет прерванного матча второго по силе дивизиона чемпионата Франции между "Бастией" и "Ле-Маном", сообщается на сайте Лиги 1.
Команды встречались 9 мая в Бастии. В концовке встречи при счете 2:0 в пользу "Ле-Мана" фанаты начали забрасывать поле посторонними предметами, в том числе петардами. Матч был прерван по причине беспорядков на трибунах. При победе в матче гости гарантировали себе выход в Лигу 1.
"Учитывая чрезвычайную ситуацию и обстоятельства, связанные с правильным проведением соревнований, дисциплинарная комиссия LFP решила передать дело на расследование и вынести решение по этому делу. После прочтения отчета о расследовании комиссия решает окончательно утвердить счет, полученный на поле во время окончательного перерыва в матче (2:0 в пользу "Ле-Мана")", - говорится в сообщении.