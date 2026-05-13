Во Франции утвердили победу "Ле-Мана" над "Бастией" и выход клуба в Лигу 1 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
22:43 13.05.2026 (обновлено: 22:44 13.05.2026)

Во Франции утвердили победу "Ле-Мана" над "Бастией" и выход клуба в Лигу 1

  • Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги утвердила счет прерванного матча между «Бастией» и «Ле-Маном».
  • Матч был прерван из-за беспорядков на трибунах при счете 2:0 в пользу «Ле-Мана».
  • «Ле-Ман» вернулся в высший дивизион чемпионата Франции по футболу после 16-летнего отсутствия.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) окончательно утвердила счет прерванного матча второго по силе дивизиона чемпионата Франции между "Бастией" и "Ле-Маном", сообщается на сайте Лиги 1.
Команды встречались 9 мая в Бастии. В концовке встречи при счете 2:0 в пользу "Ле-Мана" фанаты начали забрасывать поле посторонними предметами, в том числе петардами. Матч был прерван по причине беспорядков на трибунах. При победе в матче гости гарантировали себе выход в Лигу 1.
"Учитывая чрезвычайную ситуацию и обстоятельства, связанные с правильным проведением соревнований, дисциплинарная комиссия LFP решила передать дело на расследование и вынести решение по этому делу. После прочтения отчета о расследовании комиссия решает окончательно утвердить счет, полученный на поле во время окончательного перерыва в матче (2:0 в пользу "Ле-Мана")", - говорится в сообщении.
Таким образом, "Ле-Ман" вернулся в высший дивизион чемпионата Франции по футболу после 16-летнего отсутствия. Ранее досрочный выход в Лигу 1 также оформил "Труа", выиграв чемпионат.
