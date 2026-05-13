В Латвии хотят запретить все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 13.05.2026
13:33 13.05.2026
В Латвии хотят запретить все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Здание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, включая транзитные.
  • Авторы проекта утверждают, что перевозки повышают угрозы национальной безопасности страны.
  • Для вступления правил в силу необходимо одобрение кабинета министров.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных перевозок, включая транзитные, в Россию и Белоруссию, сообщает портал Delfi.
"Министерство транспорта готовит нормативные акты, запрещающие все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, а также пассажирские перевозки транзитом", - говорится в сообщении.
Авторы проекта утверждает, что существование канала автобусных перевозок якобы повышает угрозы национальной безопасности Латвии.
Для вступления в силу новые правила должен одобрить кабинет министров.
Министерство также обещает возместить убытки перевозчикам, компания Ecolines, осуществляющая рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом и Ригой оценивает прямые убытки от отмены рейсов в четыре миллиона евро в год, а дополнительные от простоя автопарка - еще в два миллиона евро в год.
