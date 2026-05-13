Игроки "ПСЖ" сыграют в футболках с Лабубу в матче против "Ланса" - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
17:55 13.05.2026 (обновлено: 17:56 13.05.2026)
Игроки "ПСЖ" сыграют в футболках с Лабубу в матче против "Ланса"

Игроки "ПСЖ" наденут футболки с Лабубу для матча 33-го тура чемпионата Франции

  • Футболисты "ПСЖ" сыграют в форме с Лабубу в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграют в форме с изображением игрушки Лабубу в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
Встреча пройдет в среду в Лансе и начнется в 22:00 мск. В случае победы "ПСЖ" или ничейном исходе парижане досрочно станут чемпионами Франции. Изображение игрушки Лабубу находится на задней части футболки около номера игрока.
"Сегодня вечером в матче против "Ланса" "Пари Сен-Жермен" выйдет на поле в футболках с особым принтом, вдохновленным Лабубу. Благодаря этому сотрудничеству "ПСЖ "строит мост между футболом и современным творчеством, взаимодействуя с кодами искусства, дизайна и моды, и еще больше укрепляет связь со своим международным сообществом болельщиков, особенно в Азии", - говорится на сайте "ПСЖ".
Лабубу - бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров. Они созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.
Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч. Спортсмен может стать двукратным чемпионом Франции.
