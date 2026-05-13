Крикунов поделился мнением о финале Кубка Гагарина "Локомотив" - "Ак Барс"
16:11 13.05.2026 (обновлено: 17:03 13.05.2026)
Крикунов поделился мнением о финале Кубка Гагарина "Локомотив" - "Ак Барс"

Крикунов о финале Кубка Гагарина между "Локомотивом" и "Ак Барсом": шансы равны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В финале Кубка Гагарина играют ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс», счет в серии 1-0 в пользу «Локомотива».
  • Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов считает, что шансы на победу в финальной серии Кубка Гагарина у команд равны.
  • Единственное преимущество «Локомотива» по мнению Крикунова заключается в опыте главного тренера Боба Хартли.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что единственным преимуществом ярославского "Локомотива" над казанским "Ак Барсом" заключается в опыте главного тренера Боба Хартли, при этом шансы на победу в финальной серии Кубка Гагарина у команд равны.
В финале Кубка Гагарина играют ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Счет в серии 1-0 в пользу "Локомотива". В среду в Ярославле состоится второй матч противостояния.
"Ак Барс", видимо, имел длинный перерыв и немного выпал из игрового ритма. Думаю, они вернутся в игру и будет все гораздо интереснее, чем было до этого", - сказал Крикунов.
"Я бы сказал, что шансы у команд равны. Единственное преимущество у Ярославля, что Боб Хартли более опытный тренер. У Анвара Гатиятулина - это первый финал, а Боб уже выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. А команды примерно одинаковые", - добавил он.
ХоккейСпортВладимир КрикуновКубок ГагаринаАк БарсЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
