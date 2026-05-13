Крикунов поделился мнением о финале Кубка Гагарина "Локомотив" - "Ак Барс"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что единственным преимуществом ярославского "Локомотива" над казанским "Ак Барсом" заключается в опыте главного тренера Боба Хартли, при этом шансы на победу в финальной серии Кубка Гагарина у команд равны.