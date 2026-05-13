США хотят довести до крайности трудности кубинцев, заявил президент

МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Политика США в отношении Кубы представляет собой извращенный план, цель которого - довести до крайности лишения и трудности кубинского народа, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"То, что представители американского режима пытаются показать миру как прямое следствие плохого управления кубинского правительства, на самом деле является результатом извращенного плана, который стремится довести до крайности лишения и трудности народа", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети X.
По его словам, ситуация в национальной электроэнергетической системе страны в последние дни остается особенно напряженной - в настоящий момент прогнозный дефицит в часы вечернего пикового потребления составляет более 2 тысяч мегаватт. Эта ситуация, как подчеркнул глава государства, обусловлена энергетическими ограничениями со стороны Вашингтона, который угрожает пошлинами любому государству, которое поставляет топливо на остров.
"Американские СМИ, обслуживающие воинственную повестку федеральных ведомств этой страны, выражали недоумение по поводу героической стойкости кубинского народа... Им пришлось признать, что несмотря на жестокие меры экономического и энергетического удушения, введенные США, Куба продолжает стоять на ногах и не является несостоявшимся государством", - сказал Диас-Канель.
Политик отметил, что прибытие российского танкера с топливом позволило сократить дефицит мощностей и частично уменьшить масштаб отключений электричества, однако для нормального обеспечения страны требуется не менее восьми таких судов ежемесячно.
Диас-Канель подчеркнул, что ни 60-летняя американская блокада, ни ужесточение ограничений в период предыдущей администрации Дональда Трампа не смогли сломить кубинскую революцию. При этом смягчение некоторых санкционных мер несколько лет при президенте США Джо Байдене "ясно показало, какую пользу народам Кубы и США, торговым отношениям между двумя странами, а также экономическому и социальному развитию нашей нации принесло бы отсутствие этой драконовской политики".
Куба, по словам главы государства, остается готовой к диалогу с США на равных условиях, но в то же время "продолжит сопротивляться и созидать, все больше убеждаясь, что им предстоит собственными усилиями преодолеть огромные трудности, оставаясь едиными как нация".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова. Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, отметив, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.