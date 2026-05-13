США хотят довести до крайности трудности кубинцев, заявил президент

МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Политика США в отношении Кубы представляет собой извращенный план, цель которого - довести до крайности лишения и трудности кубинского народа, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Политик отметил, что прибытие российского танкера с топливом позволило сократить дефицит мощностей и частично уменьшить масштаб отключений электричества, однако для нормального обеспечения страны требуется не менее восьми таких судов ежемесячно.

Куба, по словам главы государства, остается готовой к диалогу с США на равных условиях, но в то же время "продолжит сопротивляться и созидать, все больше убеждаясь, что им предстоит собственными усилиями преодолеть огромные трудности, оставаясь едиными как нация".