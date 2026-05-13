Музыканта, пропавшего в Крыму, нашли мертвым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшего музыканта и преподавателя игры на ударных Сергея Сысоева нашли мертвым под Симферополем.
- Криминальных признаков смерти нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Пропавший в Крыму музыкант и преподаватель игры на ударных обнаружен мертвым под Симферополем, криминальных признаков смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского СУСК РФ.
О пропаже 36-летнего Сергея Сысоева ранее сообщали в социальных сетях. Коллеги музыканта рассказали РИА Новости, что тело было найдено во вторник на окраине Симферополя, его мама и брат оповещены.
"Тело обнаружено на окраине Симферополя. Криминальные признаки смерти отсутствуют", - сообщили в ведомстве.
Сысоев обучал игре на барабанах, вместе с коллегами открыл в Симферополе и Севастополе школы игры на ударных инструментах.
