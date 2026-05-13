Колосков призвал заранее не вешать на игроков "Зенита" золотые медали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал заранее не вешать золотые медали на футболистов петербургского "Зенита".
- Он считает, что интрига в борьбе за чемпионство сохраняется, и "Зениту" будет непросто в матче с "Ростовом".
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Интрига в борьбе за победу в чемпионате страны по-прежнему сохраняется, и не надо заранее вешать золотые медали на футболистов петербургского "Зенита", заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Перед предпоследним туром "Краснодар" с 63 очками лидировал в чемпионате России. Однако после поражения в гостях от московского "Динамо" со счетом 1:2 южане пропустили вперед "Зенит", выигравший дома (2:1) у "Сочи" и набравший 65 баллов. В заключительном туре первенства страны "Краснодар" примет "Оренбург", а "Зенит" на чужом поле встретится с "Ростовом", обе игры пройдут 17 мая.
«
"Интрига в борьбе за золотые медали в чемпионате России остается, и нельзя сказать, что все уже окончательно решено. Потому что еще остался целый тур и не так все просто обстоит на самом деле. И, насколько я понимаю, "Зениту" в Ростове-на-Дону будет непросто", - сказал Колосков.
"Ростов" сейчас находится на подъеме, правда, для него уже все в турнире решилось. Но тем не менее я бы не стал заранее вешать золотые медали на футболистов "Зенита", - подчеркнул собеседник агентства.
"ПСЖ" хочет приобрести Кисляка, пишут СМИ
Вчера, 09:11