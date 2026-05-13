Колосков разделяет надежды Карпина на возвращение России в мировой футбол

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что разделяет надежды главного тренера сборной России Валерия Карпина на полноценное возвращение на международную арену в следующем году и участие в отборе к чемпионату Европы - 2028.
Карпин во вторник во время общения в YouTube-канале Надежды Стрелец сказал, что рассчитывает на официальное возвращение к мировым турнирам в 2027 году с прицелом на участие в отборочных соревнованиях чемпионата Европы 2028 года.
"Сейчас можно говорить что угодно, и я тоже надеюсь, что в 2026 году все закончится и в следующем году мы будем играть в международных соревнованиях. Такое заявление нельзя ни поддержать, ни опровергнуть. Оно имеет право на жизнь", - сказал Колосков, оценивая слова Карпина.
"И сейчас вроде бы идет такая тенденция, что все больше международных федераций допускают наших спортсменов к соревнованиям, в том числе с гимном и флагом, по полной программе. И я могу только вместе с Валерием Карпиным надеяться на это и ничего предосудительного в этом не вижу", - отметил собеседник агентства.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.