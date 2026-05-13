Климов отметил неравноправный подход США к своим партнерам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США рассчитывали, что в случае успешного в их понимании развития событий на Ближнем Востоке они могли бы приехать в Пекин "на белом коне", чтобы диктовать Китаю свои условия, а это говорит о неравноправном подходе США к своим партнерам, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

"Парламентской газете". "У американцев не получился блицкриг в Персидском заливе. Они не смогли, как планировали, поставить Китай "на колени" перед визитом, намечавшимся на конец марта 2026 года - полагаю, в США рассчитывали, что в случае успешного в их понимании развития событий на Ближнем Востоке они могли бы перерезать значительную часть значимых для Китая торговых маршрутов по морю. И за счет этого приехать в Пекин "на белом коне", чтобы диктовать Китаю свои условия. Это, замечу, само по себе говорит о неравноправном подходе США к своим партнерам", - сказал Климов

Он отметил, что в Иране , как хотелось американцам, не получилось, а оттягивать сроки визита в КНР уже стало для Вашингтона "неприличным", и даже несмотря на то, что сегодня Вашингтону диктовать Пекину особо нечего, надо как-то договариваться, "правда, с кем и о чем - не очень понятно".

"Тем более что внутри США имеют место значительные противоречия, в том числе внутри бизнес-кругов, которые друг с другом в постоянной конкуренции и защищают не только и даже не столько американские интересы, сколько интересы своих корпораций", - добавил эксперт.

Климов также пояснил, что Китай и США, равно как и Россия , Индия и еще несколько стран, относятся к числу государств, обладающих огромной экономикой, с огромными политическими, военно-техническими и иными возможностями, и когда такие визиты, как приезд американского лидера Дональда Трампа в КНР, происходят, то, как правило, на их полях организуются различные бизнес-форумы - это обычная практика, когда в состав делегации включаются не только чиновники, но и представители деловых кругов.

"А с учетом особенностей политической и экономической системы США присутствие в делегации американских граждан - руководителей транснациональных корпораций - нормальная практика. Кого-то, возможно, удивило их сравнительно большое число в делегации, но, повторюсь, это, на мой взгляд, не свидетельствует о чем-то особенном или сенсационном", - подчеркнул он.

По мнению Климова, до прихода к власти Си Цзиньпина в Китае, несмотря на коммунистическую риторику, даже внутри госаппарата были заметные тенденции на максимальное сближение с Западом и прежде всего с США, то сейчас это все закончилось, и КНР последнего десятилетия - государство, которое заботится исключительно о собственных интересах, о своем суверенитете, а также очень аккуратно относится к переговорам с такими "акулами капитализма", как США.