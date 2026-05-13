Киву убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в России убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы, используя сведения бизнесмена Араика Амирханяна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор рассказал присяжным и суду, что "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", руководствуюсь личными неприязненными отношению к бывшему депутату рады, связались с Амирханяном - знакомым Кивы и фигурантом уголовного дела о хищении средств.
Амирханян, по данным обвинения, также испытывал к Киве личную неприязнь, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.
По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В ГУР Минобороны Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".