Рейтинг@Mail.ru
Киву убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 13.05.2026
Киву убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы

РИА Новости: экс-депутата Рады Киву убили два сотрудника украинской спецслужбы

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мособлсуд начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы и незаконном обороте оружия.
  • Амирханян, по данным обвинения, выдал сведения о Киве двум неустановленным сотрудникам украинской спецслужбы, которые затем убили экс-депутата.
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в России убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы, используя сведения бизнесмена Араика Амирханяна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мособлсуд в среду с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы не извинился перед его дочерью
29 марта, 08:42
Прокурор рассказал присяжным и суду, что "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", руководствуюсь личными неприязненными отношению к бывшему депутату рады, связались с Амирханяном - знакомым Кивы и фигурантом уголовного дела о хищении средств.
Амирханян, по данным обвинения, также испытывал к Киве личную неприязнь, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.
По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В ГУР Минобороны Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Фото с места убийства Ильи Кивы - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру
28 февраля, 16:22
 
РоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Илья КиваВерховная Рада УкраиныМосковский областной судСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала