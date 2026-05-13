"Смогли дать отпор". Что приготовил Китай к визиту Трампа

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США отправляется в Пекин. Круг проблем, которые ему предстоит обсудить 14 и 15 мая с председателем КНР Си Цзиньпином, широк: от локальных конфликтов до торговых противоречий. И до последнего момента неясно, приведут ли переговоры к совместным прорывным решениям.
Долгий путь в Пекин
Подготовка этого визита была непростой. На осенней встрече в южнокорейском Пусане Трамп и Си согласовали сроки: конец марта — начало апреля.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея
Однако США и Израиль в конце февраля атаковали Иран. В апреле военная операция была в самом разгаре.
Конечно, Верховному главнокомандующему следовало находиться в Овальном кабинете. В Пекине на отсрочку отреагировали дипломатично, подчеркнув важность предстоящих переговоров, но и указав на необходимость скорейшего завершения развязанного Вашингтоном конфликта.
Визит государственный — это высший статус (после рабочего и официального). То есть торжественная встреча с почетным караулом, исполнение гимнов и особенно насыщенная программа.
Трамп посещал Пекин лишь однажды: в 2017-м, во время первого срока. Разумеется, к этому визиту приковано всеобщее внимание — и в Азии, и в Америке, и в Европе.
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
"Три Т" для Пекина
В американских СМИ растет беспокойство. "Китайский лидер знает, чего он хочет в дальнейшем в этом соперничестве. А президент США?" — вот один из характерных заголовков.
"Трамп пришел к власти в прошлом году с убеждением, что ослабит позиции Китая и заставит Пекин признать его власть над собой, — напоминает Джейк Вернер из американского Института ответственного государственного управления Куинси. — Но оказалось, что это нереально: китайцы смогли дать отпор".
Профессор Чжао Минхао из Фуданьского университета (КНР), в свою очередь, отмечает "очень заметное взаимное недоверие" между двумя лидерами. "По-прежнему глубоки разногласия по ряду вопросов экономики, торговли, оборонной сферы и проблемы Тайваня", — подчеркивает он.
© AP Photo / Kin CheungЛюди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
Обозреватель The New York Times пишет о "трех Т", на которых делает акцент Пекин: тарифах, технологиях и Тайване. Си, вероятно, будет настаивать на продлении торгового перемирия и ослаблении экспортного контроля в отношении электронных компонентов, необходимых для модернизации китайского промышленного сектора.
Взамен он может предложить значительные инвестиции. Так, ведутся переговоры с Boeing о сделке на 500 авиалайнеров 737 Max и десятки широкофюзеляжных бортов. Это выгодно обеим сторонам, указывает издание The Guardian.
С проблемой Тайваня тоже есть пространство для маневров. Трамп, в отличие от Джо Байдена и демократов в целом, избегает провокаций вокруг острова и даже рекомендовал союзникам в Японии не обострять ситуацию.
Однако министр иностранных дел КНР Ван И признал на днях, что тайваньский вопрос — по-прежнему "самый большой риск" в американо-китайских отношениях.
© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Можно ли помочь Штатам?
Противоречивость Трампа давно стала притчей во языцех. Это же касается и его риторики относительно КНР. Американский президент густо перемежает конфронтационные заявления словами об особых отношениях с председателем Си, ставит Китай в ряд главных угроз и параллельно призывает к сотрудничеству. Поэтому предсказывать его поведение в Пекине сейчас не берутся даже аналитики из числа завсегдатаев Белого дома.
Наблюдатели сходятся на том, что Трамп наверняка поднимет тему Ормузского пролива и возможностей КНР надавить на Иран. Но эти попытки едва ли увенчаются успехом. Китайские аналитики уточняют: дело даже не в нежелании Пекина помогать Вашингтону на этом направлении.
"КНР не контролирует Иран и не обладает полномочиями относительно Ормузского кризиса", — пояснил, в частности, профессор Народного университета Ван Вэнь. И добавил: Пекин рассматривает это как кризис, созданный самими США и вдобавок далекий от Китая.
© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiГрузовые корабли стоят на якоре в Ормузском проливе
В то же время Трамп постоянно твердит о победе в Иране. Поэтому вряд ли станет сильно упрашивать Си помочь ему на Ближнем Востоке.
Жители США проникаются Китаем
Американские чиновники, согласившиеся обсудить визит на условиях анонимности, отмечают: конкретных решений можно ждать по менее резонансным темам.
В частности, о создании двусторонней торговой палаты и инвестиционного совета. Планируется и некий "канал связи" для совместного противодействия угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Трамповские помощники неоднократно выражали озабоченность семимильными шагами Китая в сфере ИИ.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине
Такие договоренности, даже не имея сиюминутного эффекта, способны разрядить обстановку. А это Трампу сейчас необходимо.
Американцев теперь заметно больше интересует внешняя политика, и Китай в частности. В 2023-м, согласно данным исследовательского центра Pew, более 80 процентов населения США воспринимали КНР негативно. Но этот показатель каждый год снижается.
А значит, прежняя антикитайская риторика Трампа становится невыгодной, тем более перед ноябрьскими выборами в конгресс. Поэтому в Пекине президенту США полезно было бы проявить сдержанность и не идти на обострение.