13:18 13.05.2026 (обновлено: 14:21 13.05.2026)
СМИ: Китай первым начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский — Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай впервые в мире начал в космосе эксперимент с искусственным эмбрионом.
  • Его цель — изучение вопросов долгосрочного пребывания человека в космосе, его выживания и размножения.
  • После завершения пятидневного эксперимента образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю для сравнения с образцами из земных лабораторий.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Китай первым в мире начал в космосе эксперимент с искусственным эмбрионом, чтобы собрать данные о долгосрочном пребывании человека во внеземном пространстве, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.
"Экспериментальные образцы человеческих "искусственных эмбрионов", доставленные в космос грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-10", были размещены в экспериментальном модуле китайской космической станции", — говорится в публикации.
Как отмечает агентство, искусственный эмбрион представляет собой структуру, созданную из стволовых клеток. По последним данным, эксперимент проходит успешно.
Цель исследования — изучение вопросов долгосрочного пребывания человека в космосе, его выживания и размножения, заявил руководитель проекта Юй Лэцянь.
"Человеческий "искусственный эмбрион" — это не настоящий эмбрион человека, он не способен развиться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека", — пояснил он.

По словам руководителя проекта, эксперимент продлится пять дней, после чего образцы заморозят и отправят на Землю, чтобы сравнить с теми, которые параллельно изучаются в земных лабораториях.
