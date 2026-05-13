Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев выдвинут на премию "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
- В номинации категории "Информационное и общественно-политическое вещание" представлены Владимир Чернышев с программой "Итоги недели с Владимиром Чернышевым" телекомпании НТВ, а также Андрей Добров с программой "Добровэфире", выходящей на МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев выдвинут на национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы", сообщается на сайте премии.
Кроме того, в номинации категории "Информационное и общественно-политическое вещание" представлены Владимир Чернышев с программой "Итоги недели с Владимиром Чернышевым" телекомпании НТВ, а также Андрей Добров с программой "Добровэфире", выходящей на МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ.
Номинанты премии на первом этапе голосования определяются членами Академии российского телевидения. На втором этапе голосования впервые работы будет рассматривать жюри – представители медиаиндустрии из числа членов Академии российского телевидения в количестве 15 человек.
Киселев с программой "Вести недели" стал победителем ТЭФИ в 2025 году.
Национальная телевизионная премия "ТЭФИ-2026" проводится по 52 номинациям в трех категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы".
Победителем в каждой номинации премии станет работа, набравшая наибольшее количество голосов. Все победители получат бронзовую статуэтку "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного.
Церемонии награждения победителей состоятся 8 и 9 июня 2026 года в Москве в Технопарке НТВ.
Информационная программа "Вести". Справка
Вчера, 15:45