"Локомотив" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
13:59 13.05.2026 (обновлено: 15:15 13.05.2026)
"Локомотив" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

  • Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Александром Полуниным.
  • Новое соглашение с Полуниным рассчитано до 31 мая 2028 года.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" продлил контракт с нападающим Александром Полуниным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения с Полуниным рассчитан до 31 мая 2028 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 очков (7 голов + 10 передач). Также на его счету 16 игр и 4 результативных действия (2+2) в плей-офф.
Полунину 28 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива". Помимо железнодорожников форвард выступал за "Сочи" и хабаровский "Амур". Всего на его счету в КХЛ 662 игры и 222 очка (111+111). Вместе с ярославцами Полунин выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.
