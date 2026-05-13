Рейтинг@Mail.ru
Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:28 13.05.2026
Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL

Пять хоккеисток из России подали заявки на драфт PWHL

© Фото : из личного архиваНина Пирогова
Нина Пирогова - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : из личного архива
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL.
  • Драфт пройдет 17 июня в Детройте, заявки подали Оксана Братищева, Мария Баталова, Нина Пирогова, Дарья Гредзен и Анастасия Василенко.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пять российских хоккеисток примут участие в драфте новичков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), сообщается на сайте соревнований.
Драфт пройдет 17 июня в Детройте. Из россиянок заявки подали форвард Оксана Братищева ("Сахалин"), защитницы Мария Баталова ("Агидель") и Нина Пирогова ("Сахалин"), а также вратари Дарья Гредзен ("Бирюса") и Анастасия Василенко ("Селятино").
В 2025 году на драфте PWHL впервые были выбраны две россиянки - нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова. Обеих хоккеисток выбрал клуб "Оттава Чардж".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Вчера, 11:31
 
ХоккейМария БаталоваНина ПироговаАнна ШохинаАгидель (ж.)Бирюса (ж.)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала