Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL.
- Драфт пройдет 17 июня в Детройте, заявки подали Оксана Братищева, Мария Баталова, Нина Пирогова, Дарья Гредзен и Анастасия Василенко.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пять российских хоккеисток примут участие в драфте новичков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), сообщается на сайте соревнований.
Драфт пройдет 17 июня в Детройте. Из россиянок заявки подали форвард Оксана Братищева ("Сахалин"), защитницы Мария Баталова ("Агидель") и Нина Пирогова ("Сахалин"), а также вратари Дарья Гредзен ("Бирюса") и Анастасия Василенко ("Селятино").
В 2025 году на драфте PWHL впервые были выбраны две россиянки - нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова. Обеих хоккеисток выбрал клуб "Оттава Чардж".