В Иране заявили, что не пропустят американское вооружение через Ормуз

Западная часть Ормузского пролива находится под командованием Корпуса стражей исламской революции, восточная — управляется армией Ирана, и оба ведомства действуют скоординировано.

ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Иран не допустит транзит американского вооружения через Ормузский пролив к базам Ближнего Востока, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

"Отныне мы не позволим, чтобы американское оружие проходило транзитом через Ормузский пролив и доходило до региональных баз", - сказал военный, чьи слова приводит иранский телеканал Press TV

"Этот скоординированный и синергичный контроль, повышающий возможности Ирана следить за ситуацией в регионе, принесет стране вдвое больше доходов, чем доходы от нефти", - добавил Акраминия, повторив оценки руководства Ирана о возможных доходах страны от контроля над Ормузом.

Иран заявил о планах взимать пошлины после нападения США Израиля , объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива, а также запретить движение военных кораблей по водному маршруту. Парламент Ирана разработал соответствующий законопроект, но пока не утвердил его.