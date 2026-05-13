В Иране заявили, что не пропустят американское вооружение через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран заявил, что не допустит транзит американского вооружения через Ормузский пролив к базам Ближнего Востока.
- Западная часть Ормузского пролива находится под командованием Корпуса стражей исламской революции, восточная — управляется армией Ирана, и оба ведомства действуют скоординировано.
ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Иран не допустит транзит американского вооружения через Ормузский пролив к базам Ближнего Востока, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Отныне мы не позволим, чтобы американское оружие проходило транзитом через Ормузский пролив и доходило до региональных баз", - сказал военный, чьи слова приводит иранский телеканал Press TV.
Он также отметил, что западная часть Ормуза находится под командованием Корпуса стражей исламской революции, восточная часть управляется армией Ирана, однако и армия, и КСИР действуют скоординировано.
"Этот скоординированный и синергичный контроль, повышающий возможности Ирана следить за ситуацией в регионе, принесет стране вдвое больше доходов, чем доходы от нефти", - добавил Акраминия, повторив оценки руководства Ирана о возможных доходах страны от контроля над Ормузом.
Несмотря на то, что законопроект еще не утвержден, заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи в конце апреля заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны.