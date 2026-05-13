Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что не пропустят американское вооружение через Ормуз - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 13.05.2026 (обновлено: 00:43 14.05.2026)
В Иране заявили, что не пропустят американское вооружение через Ормуз

Акраминия: Армия Ирана не допустит транзита вооружения США через Ормуз

© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2Спутниковый снимок Ормузского пролива.
Спутниковый снимок Ормузского пролива. - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2
Спутниковый снимок Ормузского пролива.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран заявил, что не допустит транзит американского вооружения через Ормузский пролив к базам Ближнего Востока.
  • Западная часть Ормузского пролива находится под командованием Корпуса стражей исламской революции, восточная — управляется армией Ирана, и оба ведомства действуют скоординировано.
ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Иран не допустит транзит американского вооружения через Ормузский пролив к базам Ближнего Востока, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Отныне мы не позволим, чтобы американское оружие проходило транзитом через Ормузский пролив и доходило до региональных баз", - сказал военный, чьи слова приводит иранский телеканал Press TV.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе
Вчера, 01:39
Он также отметил, что западная часть Ормуза находится под командованием Корпуса стражей исламской революции, восточная часть управляется армией Ирана, однако и армия, и КСИР действуют скоординировано.
"Этот скоординированный и синергичный контроль, повышающий возможности Ирана следить за ситуацией в регионе, принесет стране вдвое больше доходов, чем доходы от нефти", - добавил Акраминия, повторив оценки руководства Ирана о возможных доходах страны от контроля над Ормузом.
Иран заявил о планах взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива, а также запретить движение военных кораблей по водному маршруту. Парламент Ирана разработал соответствующий законопроект, но пока не утвердил его.
Несмотря на то, что законопроект еще не утвержден, заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи в конце апреля заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров объяснил, почему не было заявления БРИКС по Ормузскому проливу
Вчера, 08:52
 
В миреИранОрмузский проливКорпус стражей исламской революцииБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала