Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем - РИА Новости, 13.05.2026
11:36 13.05.2026
Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем

Минздрав Ирана: в ходе конфликта с США и Израилем в Иране погибли 3484 человека

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в Иране в ходе конфликта с США и Израилем составляет 3483, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 18 апреля сообщил о гибели 3468 человек в ходе боевых действий.
"Имеющиеся у нас данные по погибшим - это 3483 человека", - цитирует Керманпура иранский телеканал SNN.
По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана,. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
