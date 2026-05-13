Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем

ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в Иране в ходе конфликта с США и Израилем составляет 3483, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 18 апреля сообщил о гибели 3468 человек в ходе боевых действий.
"Имеющиеся у нас данные по погибшим - это 3483 человека", - цитирует Керманпура иранский телеканал SNN.
По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана,. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.