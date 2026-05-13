Молодежная сборная России узнала соперника по товарищеским матчам
14:30 13.05.2026 (обновлено: 15:15 13.05.2026)
Молодежная сборная России узнала соперника по товарищеским матчам

Молодежная сборная РФ по футболу сыграет 2 товарищеских матча с Ираком в Турции

  • Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против сборной Ирака до 23 лет.
  • Матчи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье с 3 по 10 июня.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против сборной Ирака до 23 лет в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сборы начнутся 29 мая в Новогорске. Позже сборная России отправится в Анталию, где в период с 3 по 10 июня команда дважды сыграет против команды Ирака. Точные даты матчей станут известны позднее.
В марте российские футболисты также сыграли два товарищеских матча, обыграв сборную Узбекистана до 21 года (2:1) и уступив команде Иордании до 23 лет (1:2).
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго
27 апреля, 13:00
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
