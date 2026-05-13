Молодежная сборная России узнала соперника по товарищеским матчам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против сборной Ирака до 23 лет в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В марте российские футболисты также сыграли два товарищеских матча, обыграв сборную Узбекистана до 21 года (2:1) и уступив команде Иордании до 23 лет (1:2).
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.