Клиника в Оренбурге извинилась за грубые слова врача о губах пациентки

УФА, 13 мая - РИА Новости. Центр хирургии и травматологии в Оренбурге извинился за доктора, которая грубо высказалась по поводу увеличенных губ пациентки.
В среду Telegram-канал Baza опубликовал скрытую съемку пациентки на приеме у врача. Слышно, как доктор грубо высказывает свое негативное отношение к накаченным губам пациентки.
В заявлении центра говорится, что медицинская помощь автору видео оказана вовремя и в полном объеме.
"По поводу действий сотрудницы будет проведена комплексная проверка, по результатам которой в случае установления фактов нарушения норм этики и деонтологии, врач будет привлечена к ответственности. Руководство Центра хирургии и травматологии приносит искренние извинения девушке, которая столкнулась с подобным отношением в нашем учреждении", - сообщает клиника.
