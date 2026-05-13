Клиника в Оренбурге извинилась за грубые слова врача о губах пациентки

УФА, 13 мая - РИА Новости. Центр хирургии и травматологии в Оренбурге извинился за доктора, которая грубо высказалась по поводу увеличенных губ пациентки.

В заявлении центра говорится, что медицинская помощь автору видео оказана вовремя и в полном объеме.

"По поводу действий сотрудницы будет проведена комплексная проверка, по результатам которой в случае установления фактов нарушения норм этики и деонтологии, врач будет привлечена к ответственности. Руководство Центра хирургии и травматологии приносит искренние извинения девушке, которая столкнулась с подобным отношением в нашем учреждении", - сообщает клиника.