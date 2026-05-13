Клиника в Оренбурге извинилась за грубые слова врача о губах пациентки
14:28 13.05.2026 (обновлено: 14:43 13.05.2026)
Клиника в Оренбурге извинилась за грубые слова врача о губах пациентки

© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центр хирургии и травматологии в Оренбурге извинился за врача за грубость о губах пациентки.
  • Врач на приеме высказала свое негативное отношение к накаченным губам пациентки.
  • Клиника заявила, что по результатам проверки в случае установления нарушения норм этики и деонтологии врача привлекут к ответственности.
УФА, 13 мая - РИА Новости. Центр хирургии и травматологии в Оренбурге извинился за доктора, которая грубо высказалась по поводу увеличенных губ пациентки.
В среду Telegram-канал Baza опубликовал скрытую съемку пациентки на приеме у врача. Слышно, как доктор грубо высказывает свое негативное отношение к накаченным губам пациентки.
Центр хирургии и травматологии Оренбурга на платформе "Макс" опубликовал комментарий по поводу этого инцидента.
В заявлении центра говорится, что медицинская помощь автору видео оказана вовремя и в полном объеме.
"По поводу действий сотрудницы будет проведена комплексная проверка, по результатам которой в случае установления фактов нарушения норм этики и деонтологии, врач будет привлечена к ответственности. Руководство Центра хирургии и травматологии приносит искренние извинения девушке, которая столкнулась с подобным отношением в нашем учреждении", - сообщает клиника.
