ГД предложила внести защиту духовных ценностей в Стратегию нацбезопасности

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили Совету Безопасности РФ обсудить включение в обновляемую Стратегию национальной безопасности до 2030 года новых видов безопасности - духовную, демографическую и когнитивную, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

Гусев сообщил, что в среду, 13 мая, в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите христианских ценностей под председательством вице-спикера Госдумы Петра Толстого

"Участники рабочей группы предложили Совбезу включить в Стратегию нацбезопасности до 2030 года новые виды безопасности: демографическую, духовную и когнитивную - с конкретными метриками здоровья нации", - сказал он, отметив, что речь идет в том числе о традиционных российских ценностях.

Политик рассказал, что на заседании также обсуждались вопросы защиты семьи, поддержки многодетности, законопроект о регулировании ИИ с учетом этических рисков, усиления защиты персональных данных и запрета рекламы оккультно-магических услуг и другие.