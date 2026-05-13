ГД предложила внести защиту духовных ценностей в Стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 13.05.2026
20:34 13.05.2026
ГД предложила внести защиту духовных ценностей в Стратегию нацбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили Совету Безопасности РФ обсудить включение в Стратегию национальной безопасности до 2030 года новых видов безопасности: духовной, демографической и когнитивной.
  • На заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите христианских ценностей обсуждались вопросы защиты семьи и поддержки многодетности, законопроект о регулировании ИИ с учетом этических рисков и другие.
  • Участники рабочей группы предложили включить в Стратегию нацбезопасности до 2030 года конкретные метрики здоровья нации.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили Совету Безопасности РФ обсудить включение в обновляемую Стратегию национальной безопасности до 2030 года новых видов безопасности - духовную, демографическую и когнитивную, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Гусев сообщил, что в среду, 13 мая, в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите христианских ценностей под председательством вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
"Участники рабочей группы предложили Совбезу включить в Стратегию нацбезопасности до 2030 года новые виды безопасности: демографическую, духовную и когнитивную - с конкретными метриками здоровья нации", - сказал он, отметив, что речь идет в том числе о традиционных российских ценностях.
Политик рассказал, что на заседании также обсуждались вопросы защиты семьи, поддержки многодетности, законопроект о регулировании ИИ с учетом этических рисков, усиления защиты персональных данных и запрета рекламы оккультно-магических услуг и другие.
"Это все касается вопросов нашей безопасности, поэтому и важно обсудить включение вышеперечисленных видов нацбезопасности в Стратегию", - сказал Гусев.
