Госдума одобрила проект о согласовании кандидатур министров спорта регионов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о согласовании с министерством спорта России кандидатур региональных министров спорта, а также решений об их освобождении от должности.
Данный законопроект был принят депутатам Госдумы РФ на пленарном заседании 13 мая. Проект разработан министерством спорта России по поручению президента России Владимира Путина. Он был поддержан Госдумой и принят в первом чтении 11 марта, во втором чтении (без внесения правок) – 22 апреля.
Законопроект предусматривает обязательное согласование с Минспортом назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Порядок согласования назначения и освобождения от должности региональных министров спорта будет утвержден постановлением правительства РФ.
Ранее документ поддержали в 85 субъектах России, а также председатель комиссии Государственного совета при президенте России по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин.
