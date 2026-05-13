Госдума приняла закон о штрафах за нарушение сроков учета мигрантов

14:50 13.05.2026 (обновлено: 20:38 13.05.2026)
Госдума приняла закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов

Здание Государственной думы России. Архивное фото
  • Госдума приняла закон о наказании за нарушение сроков учета мигрантов.
  • За несвоевременное представление уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан предусмотрена ответственность для гостиниц и других классифицированных средств размещения.
  • Установлены различные размеры штрафов в зависимости от длительности нарушения и количества нарушенных сроков, а также повышенные штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым устанавливается административная ответственность для гостиниц и других классифицированных средств размещения за нарушение сроков представления уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан, а также информации о регистрации граждан России по месту пребывания.
Проектом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Документ дополняется статьей, предусматривающей ответственность за нарушение установленного срока представления уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и (или) уведомления об убытии.
За нарушение срока не более чем на один рабочий день установлен штраф от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 160 тысяч до 200 тысяч рублей. За нарушение срока более чем на один рабочий день — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае нарушения в отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства ответственность наступает в отношении каждого из них в отдельности.
Кроме того, закон дополняется статьей, устанавливающей ответственность за нарушение установленного срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина России по месту пребывания.
За нарушение срока не более чем на одни сутки предусмотрено предупреждение или штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение — штраф от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. За нарушение срока более чем на одни сутки — штраф от 250 тысяч до 750 тысяч рублей.
Для Москвы и Санкт-Петербурга установлены повышенные штрафы: за первичное нарушение — предупреждение или штраф от 25 тысяч до 40 тысяч рублей, за повторное — штраф от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки — штраф от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
