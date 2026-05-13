14:17 13.05.2026 (обновлено: 14:25 13.05.2026)

ГД приняла закон о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах

Здание Государственной думы России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах.
  • Инициатива направлена на повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта и обеспечение единых стандартов реализации государственной политики.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о согласовании с Минспортом РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
Законопроект предусматривает обязательное согласование с Минспортом назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Порядок такого согласования предлагается устанавливать правительством РФ.
Инициатива направлена на повышение эффективности управления отраслью физкультуры и спорта и обеспечение единых стандартов реализации государственной политики в данной сфере.
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью достижения целей развития физической культуры и спорта посредством обеспечения согласованной деятельности органов исполнительной власти в этой сфере всех уровней, входящих в единую систему публичной власти.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Минспорт разработал проект об установлении Дня хоккея в России
24 апреля, 19:54
 
