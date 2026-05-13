ГД приняла закон о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла законопроект о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о согласовании с Минспортом РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.

Законопроект предусматривает обязательное согласование с Минспортом назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Порядок такого согласования предлагается устанавливать правительством РФ.

Инициатива направлена на повышение эффективности управления отраслью физкультуры и спорта и обеспечение единых стандартов реализации государственной политики в данной сфере.