ГД приняла закон о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла законопроект о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах.
- Инициатива направлена на повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта и обеспечение единых стандартов реализации государственной политики.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о согласовании с Минспортом РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
Законопроект предусматривает обязательное согласование с Минспортом назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Порядок такого согласования предлагается устанавливать правительством РФ.
Инициатива направлена на повышение эффективности управления отраслью физкультуры и спорта и обеспечение единых стандартов реализации государственной политики в данной сфере.
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью достижения целей развития физической культуры и спорта посредством обеспечения согласованной деятельности органов исполнительной власти в этой сфере всех уровней, входящих в единую систему публичной власти.
