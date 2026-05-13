Скотт Гордон возглавит челябинский "Трактор"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского "Трактора", сообщил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.
В среду стало известно, что Евгений Корешков покинул пост главного тренера "Трактора". В минувшем сезоне под его руководством челябинский клуб занял шестое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина "Трактор" со счетом 1-4 уступил казанскому "Ак Барсу".
"Буквально на днях мы достигли договоренности со Скоттом Гордоном, и сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. У меня есть определенное видение, кто должен остаться, и в этом наши позиции с (генеральным менеджером) Алексеем Волковым совпадают. Думаю, часть тренерского штаба останется", - сказал Савин в интервью "РБ Спорт".
Гордону 63 года. Ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфия Флайерз", а также входил в тренерский штаб "Торонто Мейпл Лифс", "Сан-Хосе Шаркс" и сборной США (с 2009 по 2011 год), руководил ей на чемпионате мира 2011 года в Словакии, где команда заняла восьмое место.