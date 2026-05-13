14:47 13.05.2026 (обновлено: 14:48 13.05.2026)
Глава МИД Кубы предупредил о гуманитарной катастрофе из-за агрессии США

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Кубы Бруно Родригес предупредил о гуманитарной катастрофе из-за возможной агрессии США.
  • Он подчеркнул, что у штатов нет оснований для нападения на остров, так как он не представляет угрозы.
  • Ранее Трамп заявлял, что США "займутся" Кубой.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Агрессия США в отношении Кубы вызовет гуманитарную катастрофу и "кровавую баню", заявил глава МИД острова Бруно Родригес.
"Агрессия США в отношении Кубы спровоцирует настоящую гуманитарную катастрофу, кровавую баню", - написал глава ведомства в соцсети X.
Родригес отметил, что в случае такого развития событий обе стороны понесут людские потери.
Он подчеркнул, что нет никаких оснований для того, чтобы США напали на маленький остров, "не представляющий никакой угрозы".
Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова. Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, отметив, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.
В миреСШАКубаИранБруно РодригесДональд Трамп
 
 
