ВСУ атаковали 19 населенных пунктов Белгородской области за сутки

По данным губернатора, повреждения зафиксированы в селе Черемошное, поселке Разумное и селе Севрюково Белгородского округа, в селе Байцуры и поселке Борисовка Борисовского округа, в хуторе Леоновка Валуйского округа, в поселке Пятницкое и селе Волчья Александровка Волоконовского округа. В Красненском округе пострадало село Хмелевое, в Краснояружском — поселок Красная Яруга. В Ракитянском округе повреждения отмечены в селах Илек-Кошары и Центральное, а также в хуторе Знаменка, селах Новая Таволжанка и Мешковое Шебекинского округа.