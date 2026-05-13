ВСУ атаковали 19 населенных пунктов Белгородской области за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области.
- Пострадало четыре мирных жителя, зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, сельхозпредприятиях, социальном объекте, административном здании, на двух предприятиях и 22 транспортных средствах.
- В Белгородской области с 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, социальном объекте, административном здании, двух предприятиях и 22 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина… В Корочанском округе в районе села Шеино от удара беспилотника по автомобилю ранен мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы в селе Черемошное, поселке Разумное и селе Севрюково Белгородского округа, в селе Байцуры и поселке Борисовка Борисовского округа, в хуторе Леоновка Валуйского округа, в поселке Пятницкое и селе Волчья Александровка Волоконовского округа. В Красненском округе пострадало село Хмелевое, в Краснояружском — поселок Красная Яруга. В Ракитянском округе повреждения отмечены в селах Илек-Кошары и Центральное, а также в хуторе Знаменка, селах Новая Таволжанка и Мешковое Шебекинского округа.
Как уточнил Гладков, в Краснояружском округе в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина, также в городе Шебекино мужчина пострадал при детонации взрывного устройства из-за удара по нему молотком.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
