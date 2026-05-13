ГД упростила оформление документов при выявлении водителей с опьянением

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сократить количество составляемых процессуальных документов при выявлении водителя транспортного средства с признаками опьянения.

Согласно документу, об отстранении от управления транспортным средством будет составляться протокол или делаться соответствующая запись с указанием даты, времени, места, основания отстранения, должности, фамилии и инициалов лица, применившего данную меру, сведений о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена мера.

Такая запись, согласно проекту, может быть сделана в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, либо в протоколе о задержании транспортного средства, либо в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела, либо в постановлении по делу.

Копия протокола об отстранении от управления, как предусматривается проектом, будет вручаться лицу, в отношении которого применена данная мера. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения также будет составляться протокол, копия которого будет вручаться указанному лицу.

Кроме того, о задержании транспортного средства, согласно проекту, будет составляться протокол или делаться запись с указанием даты, времени, места, основания задержания, должности, фамилии и инициалов лица, применившего меру, сведений о транспортном средстве и о лице, а также наименования органа, должности, фамилии, имени и отчества лица, которое будет исполнять решение о задержании. Такая запись может быть сделана в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела, либо в постановлении по делу.