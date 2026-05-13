ГД упростила оформление документов при выявлении водителей с опьянением - РИА Новости, 13.05.2026
17:00 13.05.2026 (обновлено: 17:34 13.05.2026)
ГД упростила оформление документов при выявлении водителей с опьянением

Госдума упростила порядок отстранения от управления машиной в пьяном виде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект, упрощающий оформление документов при выявлении водителя с признаками опьянения.
  • Протокол об отстранении от управления транспортным средством будет включаться в другие процессуальные документы с указанием необходимых сведений.
  • Должностные лица будут присутствовать на месте задержания транспортного средства до его перемещения на специализированную стоянку.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается сократить количество составляемых процессуальных документов при выявлении водителя транспортного средства с признаками опьянения.
Согласно документу, об отстранении от управления транспортным средством будет составляться протокол или делаться соответствующая запись с указанием даты, времени, места, основания отстранения, должности, фамилии и инициалов лица, применившего данную меру, сведений о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена мера.
Такая запись, согласно проекту, может быть сделана в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, либо в протоколе о задержании транспортного средства, либо в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела, либо в постановлении по делу.
Копия протокола об отстранении от управления, как предусматривается проектом, будет вручаться лицу, в отношении которого применена данная мера. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения также будет составляться протокол, копия которого будет вручаться указанному лицу.
Кроме того, о задержании транспортного средства, согласно проекту, будет составляться протокол или делаться запись с указанием даты, времени, места, основания задержания, должности, фамилии и инициалов лица, применившего меру, сведений о транспортном средстве и о лице, а также наименования органа, должности, фамилии, имени и отчества лица, которое будет исполнять решение о задержании. Такая запись может быть сделана в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела, либо в постановлении по делу.
Проектом также предусматривается, что должностные лица будут присутствовать на месте задержания транспортного средства до начала его движения на специализированную стоянку. После чего указанные должностные лица присутствуют на месте задержания транспортного средства до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
