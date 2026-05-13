Игрока "Галатасарая" избили в Стамбуле
13:35 13.05.2026 (обновлено: 15:09 13.05.2026)
Игрока "Галатасарая" избили в Стамбуле

Полузащитника "Галатасарая" Торрейру избили в ТЦ в Стамбуле из-за девушки

СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Конфликт, предположительно, из-за девушки закончился избиением полузащитника футбольного клуба "Галатасарай" Лукаса Торрейры в одном из торговых центров Стамбула, подозреваемый задержан, передает телеканал Ahaber.
«
"Торрейру при выходе из кафе в одном из ТЦ в центре Стамбула избил некий Юсуф Йылдырым. Для футболиста нападение было неожиданным, очевидцы также запаниковали", - передает канал.
Йылдырым нашел футболиста благодаря публикациям в соцсетях из этого кафе, отмечает источник. 32-летний нападавший пытался уехать с места происшествия на такси, но его вскоре задержала полиция. Футболист уже получил врачебный отчет после нападения.
Подозреваемый заявил на допросе, что поводом для нападения стал интерес футболиста к его подруге. Торрейра в участке сообщил, что эта девушка - его подруга, а суд ранее запретил Йылдырыму приближаться к ней в течение 45 дней.
Суд в скором времени выберет меру пресечения для Йылдырыма. Ранее он привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений. Также в соцсетях обнаружены его сообщения с угрозами Торрейре.
Торрейре 30 лет. Он перешел в "Галатасарай" из лондонского "Арсенала" в 2022 году.
