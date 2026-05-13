КазаньФорум: исламский мир в столице Татарстана

Тринадцатого мая в Казани открылся XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".
Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус.
Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, отметил президент Владимир Путин в приветствии участникам КазаньФорума.
"Гостеприимная Казань была названа <…> культурной столицей исламского мира в текущем году. Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов", — обратился глава государства к гостям мероприятия.
По информации оргкомитета, на форуме уже зарегистрировались представители 103 стран.
Среди участников — Турция, Туркменистан, Катар, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман.
Центральные темы — инвестиции и инфраструктура, исламские финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, культура и туризм.
Самыми многочисленными делегациями среди регионов России стали Кировская, Вологодская, Астраханская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.
Участники смогут посетить сессии, круглые столы, выставки по самым разным направлениям.
Только деловая программа форума состоит из 149 мероприятий.
За время работы КазаньФорума планируется подписать почти 120 соглашений.
В рамках форума открылась международная ярмарка Kazan Halal Market, в которой участвуют порядка ста компаний из 11 регионов России и девяти зарубежных стран.
На ярмарке представлена косметика, одежда, атрибутика, аксессуары, товары для дома и продукты питания, все — с сертификатами качества "халяль".
