КазаньФорум: исламский мир в столице Татарстана - РИА Новости, 13.05.2026
14:18 13.05.2026 (обновлено: 14:34 13.05.2026)

КазаньФорум: исламский мир в столице Татарстана

В столице Татарстана с 13 по 15 мая проходит XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". Там собрались представители более чем ста стран мира. Самые яркие кадры первого дня работы — в фотоленте РИА Новости.
Тринадцатого мая в Казани открылся XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".

Это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус.

Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, отметил президент Владимир Путин в приветствии участникам КазаньФорума.

"Гостеприимная Казань была названа <…> культурной столицей исламского мира в текущем году. Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов", — обратился глава государства к гостям мероприятия.

По информации оргкомитета, на форуме уже зарегистрировались представители 103 стран.

Среди участников — Турция, Туркменистан, Катар, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман.

Центральные темы — инвестиции и инфраструктура, исламские финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, культура и туризм.

Самыми многочисленными делегациями среди регионов России стали Кировская, Вологодская, Астраханская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.

Участники смогут посетить сессии, круглые столы, выставки по самым разным направлениям.

Только деловая программа форума состоит из 149 мероприятий.

За время работы КазаньФорума планируется подписать почти 120 соглашений.

В рамках форума открылась международная ярмарка Kazan Halal Market, в которой участвуют порядка ста компаний из 11 регионов России и девяти зарубежных стран.

На ярмарке представлена косметика, одежда, атрибутика, аксессуары, товары для дома и продукты питания, все — с сертификатами качества "халяль".

