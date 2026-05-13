11:42 13.05.2026 (обновлено: 19:50 13.05.2026)
Фадеев высказался о допросе певицы Линды, с которой у него конфликт

Фадеев заявил, что пытался 30 лет решить вопрос с Линдой мирно

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался мирно урегулировать вопрос об авторских правах с певицей Линдой.
  • Он считает, что подобные проблемы нужно решать в правовом поле, а не через публичную полемику.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя допрос певицы Линды, заявил, что долгие годы пытался мирно решить с ней вопрос об авторских правах на свои песни.
Во вторник источник сообщил РИА Новости, что с артисткой работают следователи в рамках расследования уголовного дела.
"Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит", — написал Фадеев в Telegram-канале.
Продюсер считает, что такие проблемы нужно решать не через интервью с блогерами и публичную полемику, а на основе фактов, документов, экспертиз и в правовом поле.
"Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд", — добавил он.

Линда работала с Фадеевым до 1998 года. По данным Life, продюсер упрекает певицу в том, что она переписала на себя права на песни, подделав его подпись. По словам самой артистки, тот запрещает ей исполнять собственные композиции.
Как сообщалось, после ее задержания с обысками пришли также к владельцу музыкального лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. В ноябре его поместили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально дело было связано с правами на треки группы "Руки вверх!". Позже следствие начало проверять его причастность к махинациям с правами других артистов, включая Линду.
