Фадеев высказался о допросе певицы Линды, с которой у него конфликт

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя допрос певицы Линды, заявил, что долгие годы пытался мирно решить с ней вопрос об авторских правах на свои песни.

Во вторник источник сообщил РИА Новости, что с артисткой работают следователи в рамках расследования уголовного дела.

Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит", — написал Фадеев в "Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова,(который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит", — написал Фадеев в Telegram-канале

Продюсер считает, что такие проблемы нужно решать не через интервью с блогерами и публичную полемику, а на основе фактов, документов, экспертиз и в правовом поле.

« "Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд", — добавил он.

Линда работала с Фадеевым до 1998 года. По данным Life, продюсер упрекает певицу в том, что она переписала на себя права на песни, подделав его подпись. По словам самой артистки, тот запрещает ей исполнять собственные композиции.